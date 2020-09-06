Сербский чиновник эмоционально ответил на пост Захаровой о визите их делегации в США

Ответ сербского чиновника касался поста Захаровой, в котором она иронизировала на тему встречи сербского президента Александра Вучича с американским коллегой Дональдом Трампом. На фото заметно большое расстояние между собеседниками, отмечает Газета.ru.

«Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — отметила Мария Захарова, прекрепив к посту кадр со сценой «нога на ногу» из фильма «Основной инстинкт».

«А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!» - цитирует ответ Джурича в Twitter РИА Новости.

Твит сербского чиновника вызвал резонанс в СМИ.

