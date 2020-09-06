Сербский чиновник эмоционально ответил на пост Захаровой о визите их делегации в США
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич прокомментировал пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в Соединенные Штаты. Джурич сделал на эту тему эмоциональный твит.
Ответ сербского чиновника касался поста Захаровой, в котором она иронизировала на тему встречи сербского президента Александра Вучича с американским коллегой Дональдом Трампом. На фото заметно большое расстояние между собеседниками, отмечает Газета.ru.
«Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — отметила Мария Захарова, прекрепив к посту кадр со сценой «нога на ногу» из фильма «Основной инстинкт».
«А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!» - цитирует ответ Джурича в Twitter РИА Новости.
Твит сербского чиновника вызвал резонанс в СМИ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 195 / сут.
Умерли
17 820+61 / сут.
Выздоровели
841 тыс.+2 823 / сут.
- Сербский чиновник эмоционально ответил на пост Захаровой о визите их делегации в США
- Азербайджан направит на российские учения «Кавказ-2020» двух наблюдателей
- В России зафиксировали 5195 новых фактов COVID-19 за сутки
- Умер глава член Общественной палаты России Игорь Шпектор
- МИД ФРГ попытался выдвинуть ультиматум России из-за Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru