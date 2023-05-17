Захарова объяснила взаимностью заморозку счетов финской дипмиссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ограничение на использование счетов финских дипломатических представительств в России.

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По ее словам, Москва пошла на такую меру в качестве ответа на аналогичные действия со стороны Хельсинки. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что диппредставительства России в Финляндии могут пользоваться счетами лишь в одном банке.

О заморозке банковских счетов финских представительств в РФ стало известно 17 мая. В Хельсинки назвали ситуацию серьезной и объявили о начале расследования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияМария ЗахароваМИД РФ

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