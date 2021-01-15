НАТО обвинило Россию в подрыве Договора по открытому небу

В пятницу министерство иностранных дел России объявило о предстоящем выходе Москвы из Договора по открытому небу. Решение принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения выполнения положений договора в новых условиях», уточняется на сайте МИД РФ.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил, чем обусловлена позиция России в вопросе выхода Договора.

В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев возложил вину за прекращение действия Договора по открытому небу на США и их союзниках по НАТО. А бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что условия по Договору по открытому небу изначально были невыполнимы.

