НАТО обвинило Россию в подрыве Договора по открытому небу

НАТО возлагает на Россию ответственность за «подрыв Договора по открытому небу», заявил РИА Новости заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет.

«Избирательное соблюдение Россией своих обязательств в рамках ДОН на протяжении некоторого времени подрывало вклад этого важного договора в безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе», - сказал Казалет.

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В пятницу министерство иностранных дел России объявило о предстоящем выходе Москвы из Договора по открытому небу. Решение принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения выполнения положений договора в новых условиях», уточняется на сайте МИД РФ.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил, чем обусловлена позиция России в вопросе выхода Договора.

В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев возложил вину за прекращение действия Договора по открытому небу на США и их союзниках по НАТО. А бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что условия по Договору по открытому небу изначально были невыполнимы.

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ФОТО: Алексей Витвицкий//РИА Новости
ТЕГИ:НАТО
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