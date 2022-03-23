Захарова объяснила отказ России от переговоров по мирному договору с Японией

Переговоры между Россией и Японией по вопросу мирного договора прекращены из-за недружественной политики Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Медведев назвал исторически оправданным отказ РФ от обсуждения мира с Японией

«Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции», — подчеркнула дипломат.

Ранее МИД отказался продолжать переговоры по мирному договору с Японией на фоне введения японскими властями санкций в отношении РФ. Премьер Японии Фумио Кисида в связи с этим выразил «суровый протест», назвав решение российской стороны несправедливым и недопустимым, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мирный ДоговорЯпонияМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры