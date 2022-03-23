Захарова объяснила отказ России от переговоров по мирному договору с Японией
Переговоры между Россией и Японией по вопросу мирного договора прекращены из-за недружественной политики Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции», — подчеркнула дипломат.
Ранее МИД отказался продолжать переговоры по мирному договору с Японией на фоне введения японскими властями санкций в отношении РФ. Премьер Японии Фумио Кисида в связи с этим выразил «суровый протест», назвав решение российской стороны несправедливым и недопустимым, пишет «Свободная пресса».
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