Захарова объяснила отказ России от переговоров по мирному договору с Японией

«Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции», — подчеркнула дипломат.

Ранее МИД отказался продолжать переговоры по мирному договору с Японией на фоне введения японскими властями санкций в отношении РФ. Премьер Японии Фумио Кисида в связи с этим выразил «суровый протест», назвав решение российской стороны несправедливым и недопустимым, пишет «Свободная пресса».

