Медведев назвал исторически оправданным отказ РФ от обсуждения мира с Японией

Ранее МИД России отказался продолжать обсуждение соглашения с Японией в ответ на санкции, напоминает телеканал «360».

Медведев назвал переговоры относительно мирного договора «ритуальными», подчеркнув, что стороны не нашли бы консенсуса по этому вопросу.

«В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», — добавил политик.

Как отметил Медведев, Токио присоединился к санкциям против России вслед за США, тем самым продемонстрировав, «с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора». Замглавы Совбеза заключил, что переговоры утратили всякий смысл и подчеркнул важность продолжения развития Курил.

