Захарова объяснила, как добиться мира между Арменией и Азербайджаном

В ходе брифинга она уточнила, что речь идёт о дорожных картах, «которые были зафиксированы и на бумаге».

Также Захарова указала, что Россия в настоящее время контактирует с Азербайджаном в свете проведения Баку «антитеррористической операции» в Карабахе, азербайджанские власти делятся информацией с Москвой.

«Думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление», - заключила она.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

