Захарова объяснила, как добиться мира между Арменией и Азербайджаном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, если реализовать все ранее достигнутые договорённости.
В ходе брифинга она уточнила, что речь идёт о дорожных картах, «которые были зафиксированы и на бумаге».
Также Захарова указала, что Россия в настоящее время контактирует с Азербайджаном в свете проведения Баку «антитеррористической операции» в Карабахе, азербайджанские власти делятся информацией с Москвой.
«Думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление», - заключила она.
Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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