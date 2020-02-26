Зеленский считает «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма – это часть национальной идеи Украины. Он сказал об этом в ходе выступления на форуме Age of Crimea 2020.
«Я хотел бы начать с простых очевидных вещей... Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина... Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — цитирует RT Зеленского.
16 февраля глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву давно пора отказаться от претензий на полуостров, главе Украины следует заниматься внутренними делами страны.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН сообщил, что заявления, подобные высказыванию первого президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Крыма в состав страны, являются популизмом, они обоснованы страхом признать правду о воссоединении полуострова и России.
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