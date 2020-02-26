Зеленский считает «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма – это часть национальной идеи Украины. Он сказал об этом в ходе выступления на форуме Age of Crimea 2020.

«Я хотел бы начать с простых очевидных вещей... Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина... Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — цитирует RT Зеленского.