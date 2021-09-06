Захарова обвинила посольства западных стран в «вербовке» граждан РФ
Россияне, работавшие в посольстве США в РФ, планировали получить вида на жительство и гражданство США. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
"С одной стороны, они их нанимали. С другой стороны - мы это говорили, но почему-то наши германские партнеры на это не обратили внимание - как правило их работа и возможность получения контракта, в частности, в посольстве США, непосредственно была связана с возможностью получения либо вида на жительство, либо гражданства", - отметила Захарова.
Дипломат подтвердила, что России и западные страны по-разному формируют дипперсонал. Так, Россия традиционно направляет своих дипломатов работать в другие страны, тогда как западные государства брали в посольства граждан страны пребывания.
Ранее Захарова в своем канале в Telegram написала, что через посольства США, ФРГ, Канады, Франции и Испании направлялось больше всего средств в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
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