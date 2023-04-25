Захарова обвинила США в «геноциде» журналистов из России
Власти Соединенных Штатов устроили «геноцид» в отношении российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на заседании комитета по информации Генассамблеи ООН.
Поведение Вашингтона в отношении российских корреспондентов дипломат назвала «мнимым гостеприимством». Ее слова передает РИА Новости.
Захарова напомнила, что США выдают журналистам из РФ визы на один год. Представители СМИ вынуждены испытывать многочисленные неудобства и обращаться в американские консульские учреждения в третьих странах, отметила представитель МИД
«Настоящий геноцид российских журналистов, и вообще журналистов устроен как в США», - констатировала Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США струсили, отказав в выдаче виз российским журналистам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Вышел первый трейлер фильма «Великий уравнитель 3»
- WSJ: США поставили помощь Украине в зависимость от успехов ВСУ
- Рядом с АЗС в Подмосковье нашли человеческий скелет
- Захарова обвинила США в «геноциде» журналистов из России
- ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене
- СМИ: оперслужбы Москвы с 26 апреля переводят на усиленный режим
- Производитель Барби представил куклу с синдромом Дауна
- Bloomberg: долг европейских стран в 2023 году увеличился на $32 млрд
- СМИ: «Ювентус» могут отстранить от еврокубков в следующем сезоне
- Пригожин опроверг принадлежность к ближнему кругу Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru