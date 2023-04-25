Захарова обвинила США в «геноциде» журналистов из России

Поведение Вашингтона в отношении российских корреспондентов дипломат назвала «мнимым гостеприимством». Ее слова передает РИА Новости.

Захарова напомнила, что США выдают журналистам из РФ визы на один год. Представители СМИ вынуждены испытывать многочисленные неудобства и обращаться в американские консульские учреждения в третьих странах, отметила представитель МИД

«Настоящий геноцид российских журналистов, и вообще журналистов устроен как в США», - констатировала Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США струсили, отказав в выдаче виз российским журналистам, передает «Радиоточка НСН».

