Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о начале в Нидерландах «невиданной» информкампании с обвинительным уклоном в адрес России по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

По ее словам, действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по этому делу. Захарова заявила, что «все это запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию».