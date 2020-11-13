Захарова обвинила Германию в демагогии в ситуации с Навальным

По мнению Захаровой, немецкая сторона «отмалчивается» и заменяет конкретику демагогией вместо компетентного диалога.

Ранее Евросоюз официально ввёл персональные санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. В список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также еще четыре высокопоставленных российских чиновника и Государственный НИИ органической химии и технологий, где, предположительно, разработаны отравляющие вещества типа «Новичок».



