Захарова обозначила условие для продления зерновой сделки

Зерновая сделка может быть продлена только при соблюдении российских интересов. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СМИ: отсутствуют радующие перспективы по продлению зерновой сделки

Дипломат отметила, что Москва продолжает настаивать на соблюдении российских интересов при продлении сделки.

«Каково оно будет? Еще раз - давайте дадим возможность нашим экспертам доработать», - сказала Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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