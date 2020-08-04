Захарова обещает «не дать в обиду» задержанных в Белоруссии россиян

Власти Российской Федерации не намерены давать в обиду задержанных в Белоруссии своих соотечественников. Вина 33 граждан РФ ничем не подтверждена, заявила ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на этот счёт, которые прозвучали в ходе его выступления с посланием народу и Национальному собранию республики. По оценке Захаровой, в Белоруссии устроили «спектакль» вокруг темы задержанных 33 россиян.

Лукашенко в ходе своей речи призвал Москву не манипулировать фактами в ситуации с задержанными под Минском гражданами РФ. Он, в частности, назвал «враньём» и «легендой» утверждение российской стороны, что задержанные собирались транзитом вылететь в Стамбул.