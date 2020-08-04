Захарова обещает «не дать в обиду» задержанных в Белоруссии россиян
Власти Российской Федерации не намерены давать в обиду задержанных в Белоруссии своих соотечественников. Вина 33 граждан РФ ничем не подтверждена, заявила ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на этот счёт, которые прозвучали в ходе его выступления с посланием народу и Национальному собранию республики. По оценке Захаровой, в Белоруссии устроили «спектакль» вокруг темы задержанных 33 россиян.
Лукашенко в ходе своей речи призвал Москву не манипулировать фактами в ситуации с задержанными под Минском гражданами РФ. Он, в частности, назвал «враньём» и «легендой» утверждение российской стороны, что задержанные собирались транзитом вылететь в Стамбул.
По утверждению президента Белоруссии, группа россиян была специально направленна в Белоруссию, о чем они сами показали на допросах. При этом, по словам Лукашенко, появилась информация об еще одном отряде, который переброшен на юг республики.
Ранее главы КГБ и Совета безопасности Белоруссии заявили, что задержанные россияне – сотрудники частной военной компании «Вагнера», а также, что их якобы забросили в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами. Официально Москва никогда не признавала существования российских ЧВК.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- Захарова обещает «не дать в обиду» задержанных в Белоруссии россиян
- В Чечню вернули 100 молодых людей на воспитание каторжным трудом
- Новая напасть: 4 заморских штамма гриппа угрожают России
- Гендиректор ЦСКА не «раскололся» о возможной отставке главы РПЛ Прядкина
- Заказчика преступления против Ивана Голунова не нашли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru