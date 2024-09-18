Она отметила, что Запад занимается пропагандой прав человека, защиты детей и мирного населения. Однако при этом там сами готовы нарушать суверенитет других государств под видом этих целей.

Также она напомнила о вмешательства США в дела о терактах, например, как было с подрывом «Северных потоков». Тогда там сделали все возможное, чтобы скрыть все улики, выгородить отвественных и фальсифицировать данные.

Взрывы пейджеров в Ливане произошли примерно в 15:30 17 сентября. По последним данным местного Минздрава, пострадали не менее 2750 человек. Еще восемь человек, в том числе ребенок, погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



