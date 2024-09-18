Песков: В России изучат причины взрывов пейджеров в Ливане

Причины массового взрыва пейджеров в Ливане изучат российские специалисты, чтобы исключить повторение подобного инцидента в том числе в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, сначала необходимо разобраться с произошедшим.

«Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование... Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства. И, конечно, определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что затем данные должны быть изучены специалистами для исключения подобных рисков «у нас и в других местах».

Ранее в МИД России заявили, что Москва осуждает атаку, связанную с взрывами пейджеров в Ливане, и выступает за расследование причин ЧП, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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