Песков: В России изучат причины взрывов пейджеров в Ливане
Причины массового взрыва пейджеров в Ливане изучат российские специалисты, чтобы исключить повторение подобного инцидента в том числе в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, сначала необходимо разобраться с произошедшим.
«Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование... Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства. И, конечно, определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи», — заявил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что затем данные должны быть изучены специалистами для исключения подобных рисков «у нас и в других местах».
Ранее в МИД России заявили, что Москва осуждает атаку, связанную с взрывами пейджеров в Ливане, и выступает за расследование причин ЧП, пишет RT.
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