Песков: В России изучат причины взрывов пейджеров в Ливане

По словам представителя Кремля, сначала необходимо разобраться с произошедшим.

«Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование... Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства. И, конечно, определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что затем данные должны быть изучены специалистами для исключения подобных рисков «у нас и в других местах».

Ранее в МИД России заявили, что Москва осуждает атаку, связанную с взрывами пейджеров в Ливане, и выступает за расследование причин ЧП, пишет RT.

