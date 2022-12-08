Захарова: Нуланд посетила Киев, возможно США готовят новый переворот

Белый дом, возможно, готовит новый госпереворот на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка», — так дипломат прокомментировала недавнюю поездку замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Киев.

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По словам Захаровой, сейчас в правящей верхушке Украины обостряются разногласия из-за распределения западной помощи.

Она также добавила, что Вашингтон используют Киев исключительно для реализации своих финансовых махинаций и геополитических интересов в борьбе с Москвой.

Ранее Захарова прокомментировала слова Нуланд о том, что РФ не стала применять ядерное оружие на Украине из-за предупреждений Запада, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ГоспереворотУкраинаСШАМария Захарова
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