Захарова: Нуланд посетила Киев, возможно США готовят новый переворот

По словам Захаровой, сейчас в правящей верхушке Украины обостряются разногласия из-за распределения западной помощи.

Она также добавила, что Вашингтон используют Киев исключительно для реализации своих финансовых махинаций и геополитических интересов в борьбе с Москвой.

Ранее Захарова прокомментировала слова Нуланд о том, что РФ не стала применять ядерное оружие на Украине из-за предупреждений Запада, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

