Захарова прослезилась, перечисляя детские жертвы из-за атак ВСУ на регионы РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, перечисляя, сколько детей погибли из-за атак ВСУ на регионы РФ, не могла сдержать эмоций и прослезилась.
Так, Захарова в ходе брифинга отметила, что в Курской области было ранено 24 ребенка, погибло четверо.
Также она заявила, что по данным Минпросвещения РФ, в результате обстрелов ВСУ территорий ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской и Курской областей в 2024 году как минимум 20 тысяч и 242 ребенка были лишены возможности посещать детские сады.
Также на брифинге Захарова отметила, что Украина в последние дни озверела и с помощью террористических методов пытается показать способность вести переговоры с позиции якобы силы, но это слабость, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru