Захарова: Находящегося в Москве Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ
Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинских беспилотников в Подмосковье, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на конференции в Высшей школе экономики.
Генсекретарь ОБСЕ прибыл в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Захарова уточнила, что Синирлиоглу в данный момент везут на место падения БПЛА, чтобы он на деле увидел, что представляет из себя киевский режим, а не узнавал "из своих сводок".
Ранее она заявила, что массированная атака украинских беспилотников, которой подверглись сегодня ночью Москва и Подмосковье, связана с визитом Синирлиоглу в столицу РФ. По данным Минобороны РФ, над Московской областью сегодня был сбит 91 дрон, погибло два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru