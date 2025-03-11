Захарова: Находящегося в Москве Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ

Генсекретарь ОБСЕ прибыл в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Захарова уточнила, что Синирлиоглу в данный момент везут на место падения БПЛА, чтобы он на деле увидел, что представляет из себя киевский режим, а не узнавал "из своих сводок".

Ранее она заявила, что массированная атака украинских беспилотников, которой подверглись сегодня ночью Москва и Подмосковье, связана с визитом Синирлиоглу в столицу РФ. По данным Минобороны РФ, над Московской областью сегодня был сбит 91 дрон, погибло два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



