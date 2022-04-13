СМИ: В Швеции не планируют референдум по вступлению в НАТО

В Швеции не планируют проводить референдум по вступлению страны в НАТО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительство Швеции.

По данным шведской газеты SvD, в марте 46% шведов выступили за вступление страны в НАТО, 30% — против и остальные не определились с решением.

Отмечается, что правительство Финляндии, которая также собирается вступить в НАТО уже летом 2022 года, не будет проводить референдум.

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По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, который до этого выступал за проведение голосования, в этом уже нет необходимости, так как общественное мнение известно. Так, по данным опроса газеты Helsingin Sanomat, 31 марта 61% финнов выступили за вступление в альянс.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2022 году не так опасно для России, как если бы это сделала Украина, но Москва все равно не сможет повлиять на решение Хельсинки и Стокгольма.

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