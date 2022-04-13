СМИ: В Швеции не планируют референдум по вступлению в НАТО

В Швеции не планируют проводить референдум по вступлению страны в НАТО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительство Швеции.

По данным шведской газеты SvD, в марте 46% шведов выступили за вступление страны в НАТО, 30% — против и остальные не определились с решением.

Отмечается, что правительство Финляндии, которая также собирается вступить в НАТО уже летом 2022 года, не будет проводить референдум.