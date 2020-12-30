Захарова назвала «заявлением из преисподней» угрозы главы МИД Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пригрозившего сделать «адской» тему российского Крыма.

Ранее украинский министр в интервью службе новостей «ТСН» заявил, что в следующем году для России тема Крыма из «священной» превратится в «адскую». По словам главы МИД, весной планируется запуск «крымской» платформы, которая призвана объединить усилия различных государств по возвращению Крыма Украине.

Как написала Захарова на своей странице в Facebook, высказывание Кулебы — «заявление из преисподней».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН назвала слова главы МИД Украины кощунством, отметив, что «к безумным заявлениям представителей Украины не стоит относиться серьезно».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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