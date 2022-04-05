МИД РФ заявил о неизбежном ответе на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии

Российская сторона соответствующим образом ответит на высылку своих дипломатических работников из Латвии и Эстонии, а также на закрытие консульств в этих республиках. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Ранее она аналогичным образом прокомментировала выдворение дипломатов РФ из ряда других европейских стран.

МИД Латвии объявил сегодня персонами нон-грата 13 российских дипломатов с одновременным закрытие двух консульств РФ. Эстония высылает 14 российских дипломатов, закрывает консульство в Нарве, а также канцелярию посольства в Тарту. Рига и Таллин заявили о неприемлемости действий России на Украине и призвали Москву вывести войска.

Сегодня же Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов, Дания – 15. Указывалось, что решение об этом принято «после сообщений о массовых захоронениях и убийствах мирных жителей в украинском городе Буча». Накануне в посольстве РФ в Берлине сообщили, что Германия намерены выслать 40 сотрудников российской дипмиссии по той же причине. Франция готовится выдворить более 30 дипломатов РФ.

В начале апреля Киев начал распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения Бучи в период, когда этот пригород украинской столицы контролировали российские войска. В Минобороны РФ назвали этой фейком, однако не стали комментировать вновь поступающие многочисленные показания свидетелей об убийствах мирных жителей Бучи до того, как город вернулся под контроль украинских властей.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в Буче на предмет дискредитации российских военных.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что любые обвинения в адрес России по ситуации в Буче, это «хорошо срежиссированное трагическое шоу». При этом он не конкретизировал на чём основан его вывод, сославшись на «системное изложение» позиции Москвы постпредом РФ при ООН Василием Небензей и Минобороны РФ.

