Захарова назвала воровством заморозку российских активов в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз с 2014 года принимает нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, сообщает РИА Новости.

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По её словам, целью ЕС являются не просто средства частных лиц, но и государственные активы России. Она считает, что подобные действия правильно будет называть не «заморозкой», а «воровством».

«Мы убедительно просим представителей Евросоюза прекратить словесные манипуляции и называть вещи своими именами. Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше», - заключила Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила не только заморозить, но и конфисковать замороженные в ЕС активы России, чтобы использовать их для восстановления Украины, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияКонфискацияЕвросоюзМария Захарова
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