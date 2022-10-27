Захарова назвала воровством заморозку российских активов в ЕС

По её словам, целью ЕС являются не просто средства частных лиц, но и государственные активы России. Она считает, что подобные действия правильно будет называть не «заморозкой», а «воровством».

«Мы убедительно просим представителей Евросоюза прекратить словесные манипуляции и называть вещи своими именами. Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше», - заключила Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила не только заморозить, но и конфисковать замороженные в ЕС активы России, чтобы использовать их для восстановления Украины, сообщает Ura.ru.

