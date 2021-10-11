Захарова назвала «вбросами» слова премьера Албании о слиянии с Косово

В воскресенье, 10 октября Эди Рама в эфире телеканала «Клан» заявил, что целью его политической карьеры является объединение Албании с Косово. Он добавил, что не планирует стать президентом этой страны.

«Продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям Резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе», - отмечается в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, албанский лидер нарушает положения основного документа, необходимого для косовского урегулирования и мешают планам Албании и Сербии по организации единого рынка. Она призвала страны Запада к реакции на «откровенную провокацию» Эди Рамы.

