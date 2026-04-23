Песков отказался комментировать задержание топ-менеджеров «Эксмо»
Пресс-секретарт президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать следственные действия в отношении сотрудников издательства «Эксмо». Об этом сообщает RT.
По его словам, данная тема «не относится к повестке дня президента».
«Это скорее тема правоохранительных органов», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании гендиректор холдинга «Эксмо» Евгения Капьева, которого подозревают в причастности к распространению ЛГБТ-произведений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
