Захарова назвала цензурой блокировку российских аккаунтов в Facebook

Удаление российских аккаунтов в Facebook являются цензурой, посредством которой ведется зачистка информационного пространства. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американская компания Facebook накануне заявила об удалении трех сетей аккаунтов из России, которые нарушили «политику в отношении иностранного или правительственного вмешательства».

По мнению Захаровой, таким образом США вмешиваются в дела РФ, поскольку речь идет о «моделировании информационного пространства», в котором блокируются российские информационные ресурсы.



