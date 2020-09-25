Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из РФ
Американская компания Facebook заявила об удалении трех сетей аккаунтов из России, которые нарушили «политику в отношении иностранного или правительственного вмешательства». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram.
Напомним, США заподозрили Россию во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Тогда были введены санкции против российских физических и юридических лиц и начато расследование дела.
В текущем году очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Ранее Трамп заявил, что не уверен в честности предстоящих выборов в стране.
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