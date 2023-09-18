Захарова назвала ситуацию вокруг украинского зерна «бесконечной возней»

Представитель ведомства напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании проблем на мировом рынке продовольствия. Захарова считает, что политика Запада в этой сфере чревата глобальными бедствиями.

«Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия?» - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Украина 18 сентября подала иск против Венгрии, Польши и Словакии из-за запрета на ввоз зерна. Несмотря на рекомендации Еврокомиссии, три страны продлили ограничительные меры, сообщает «Радиоточка НСН».

