Захарова назвала ситуацию вокруг украинского зерна «бесконечной возней»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета на ввоз зерна.
Представитель ведомства напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании проблем на мировом рынке продовольствия. Захарова считает, что политика Запада в этой сфере чревата глобальными бедствиями.
«Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия?» - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Украина 18 сентября подала иск против Венгрии, Польши и Словакии из-за запрета на ввоз зерна. Несмотря на рекомендации Еврокомиссии, три страны продлили ограничительные меры, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru