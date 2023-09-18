РАР: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну

Согласно данным, Варшава, Будапешт и Братислава отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того, что Киев может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против трех стран в ходе разбирательств во Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее, 18 сентября, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил газете Politico, что Киев в понедельник начнет процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии, передает «Радиоточка НСН».

