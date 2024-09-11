В США сотрудница RT подверглась обыску и допросу со стороны ФБР. Около пяти утра в ее дом пришли 20 сотрудников, обыскали тело и изъяли гаджеты, сообщил сам RT.

Позже женщину допрашивали около пяти часов, задавая вопросы о работе телеканала, руководителях RT, включая Маргариту Симоньян, и предполагаемом финансировании от Кремля.