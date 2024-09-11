Сотрудницу RT в США допросили и обыскали ФБР

В США сотрудница RT подверглась обыску и допросу со стороны ФБР. Около пяти утра в ее дом пришли 20 сотрудников, обыскали тело и изъяли гаджеты, сообщил сам RT.

Позже женщину допрашивали около пяти часов, задавая вопросы о работе телеканала, руководителях RT, включая Маргариту Симоньян, и предполагаемом финансировании от Кремля.

США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», RT, Sputnik и Ruptly

Официальные обвинения не предъявлены, но она числилась подозреваемой. Женщина покинула США через третью страну при содействии российского консула.

4 сентября Минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и ее подразделений, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под новые санкции попали Маргарита Симоньян и несколько руководителей телеканала, передает «Радиоточка НСН».

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