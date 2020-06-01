Актер Джон Кьюсак подвергся нападению полицейских в Чикаго
Американский актер Джон Кьюсак подвергся нападению чикагской полиции во время того, как снимал акцию протеста в городе. Об этом сам актер сообщил на платформе одной из социальных сетей, пишет РИА Новости.
«Копам не понравилось, что я снимаю горящую машину, поэтому они напали на меня дубинками», - цитирует агентство актера. По словам актера, они дубинками повредили его велосипед.
Кьюсак известен зрителю своими ролями в фильмах «Быть Джоном Малковичем», «Интуиция» и других. Он пытался заснять протесты в Чикаго, которые разразились после смерти афроамериканца из Миннеаполиса Джорджа Флойда после его задержания полицией.
Выступления против полицейского произвола проходят в нескольких городах Соединенных Штатов. Справиться с беспорядками не может ни местная полиция, ни бойцы Национальной гвардии, отправленные ей на помощь.
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