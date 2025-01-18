Захарова назвала пиар-акцией соглашение о «100-летнем партнерстве» Украины и Британии
За соглашением Украины и Британии о 100-летнем партнерстве стоит желание Лондона закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что ни Украине, ни Британии нет места для сотрудничества в Азовском море.
Ранее Киев и Лондон подписали договор о «столетнем партнерстве». Стороны планируют в том числе расширять военное сотрудничество в Азовском море.
Тогда зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что договор о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией можно считать лишь игрой на публику, так как на самом деле Британия не может гарантировать даже собственную безопасность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru