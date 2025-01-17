Песков: Киев и Лондон не могут сотрудничать в Азовском море
Азовское море — внутреннее море России, сотрудничество Украины и Великобритании в нем невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Киев и Лондон подписали договор о «столетнем партнерстве». Стороны планируют в том числе расширять военное сотрудничество в Азовском море.
Песков прокомментировал соглашение, отметив, что в Кремле негативно отреагировали на указанный пункт.
«Это внутреннее море... там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании», — указал пресс-секретарь.
Ранее депутат Госдумы Юрий Нестеренко назвал соглашение Украины и Британии «политической авантюрой», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru