Захарова назвала нецелесообразным обсуждение возможности исключения РФ из G20

Ранее стало известно о ведущейся дискуссии на тему возможности замены РФ в G20 Польшей. Об этом заявлял польский министр иностранных дел Збигнев Рау, напоминает РИА ФАН.

Как отметила Захарова, она не хочет реагировать на «все эти гипотетические заявления».

«Потому что это бессмысленно и нецелесообразно — их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они», — подчеркнула дипломат.

