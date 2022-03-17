Захарова назвала нецелесообразным обсуждение возможности исключения РФ из G20
Комментировать заявления о возможном исключении России из Группы двадцати (G20) бессмысленно и нецелесообразно, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире «Соловьев Live».
Ранее стало известно о ведущейся дискуссии на тему возможности замены РФ в G20 Польшей. Об этом заявлял польский министр иностранных дел Збигнев Рау, напоминает РИА ФАН.
Как отметила Захарова, она не хочет реагировать на «все эти гипотетические заявления».
«Потому что это бессмысленно и нецелесообразно — их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они», — подчеркнула дипломат.
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