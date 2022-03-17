Захарова рассказала об отсутствии активного переговорного процесса с США
Россия не ведет активного переговорного процесса с США, при этом продолжаются точечные контакты сторон. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Сейчас никакого активного переговорного процесса, естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам и даже не проблемным вопросам, а проблемам — точечные контакты», — рассказала дипломат в эфире проекта «Соловьев Live».
Ранее Захарова рассказала, что сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам. По словам представителя внешнеполитического ведомства, хакеры атакуют порталы посольств и других государственных учреждений, пишет RT.
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