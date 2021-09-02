Захарова назвала неприемлемым отношение Google и Apple к российским законам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практика игнорирования иностранными IT-компаниями российских законов приобрела системный характер, сообщает РИА Новости.

По её словам, американские Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства о блокировке запрещённого контента в преддверии выборов, а также требования «о прекращении доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям».

«Мы считаем, что подобное высокомерное, избирательное поведение... приобретает по-настоящему неприемлемый характер в свете текущих электоральных процессов... тем более недопустима здесь политическая сегрегация», - сказала Захарова, призвав Google и Apple удовлетворить требования Роскомнадзора и Генпрокуратуры России.

Ранее Роскомнадзор потребовал от американских компаний Google и Apple заблокировать и удалить из своих онлайн-магазинов приложение «Навальный». Регулятор заявил, что оно используется для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом). В случае отказа IT-компаниям пригрозили обвинениями во вмешательстве в выборы.

