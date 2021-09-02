Роскомнадзор пригрозил Google и Apple обвинениями во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор потребовал от американских компаний Google и Apple заблокировать и удалить из своих онлайн-магазинов приложение «Навальный», которое используется для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, основанием для обращения стало требование Генпрокуратуры РФ о незамедлительном ограничении доступа к указанному приложению, с целью недопущения любого содействия Apple и Google организациям, которые признаны в России экстремистскими и запрещены.
«Непринятие мер является нарушением российского законодательства... может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы», - подчеркнули в Роскомнадзоре.
Кроме того, в ведомстве напомнили об уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности запрещённых в России экстремистских организаций.
Ранее Мировой суд в Москве несколько раз оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённую информацию на общую сумму 6 миллионов рублей, сообщает RT.
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