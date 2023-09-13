Болгария намерена разместить базу НАТО на своей территории

Новая база Североатлантического альянса разместится на территории Болгарии ещё до наступления 2025 года, сообщает «МК».

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О намерении властей республики создать базу НАТО рассказал глава болгарского Минобороны Тодор Тагарев.

По его словам, Софии обойдется её строительство примерно в 100 миллионов левов или 50 миллионов евро, но часть расходов покроет военный альянс.

«В итоге должен получиться небольшой городок», - отметил министр.

Он также добавил, что пока местоположение военного объекта в Болгарии ещё не определено.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте допустил размещение в республике военной базы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныВоенная БазаНАТОБолгария

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