Володин: Киевский режим стал террористическим

«Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту. Действия [президента Украины Владимира] Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики», — написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, украинский президент, отдающий приказы на совершение терактов, встал в один ряд с международными террористами, пишет Газета.ру. При этом поддерживающие Киев западные политики «спонсируют терроризм», считает председатель Госдумы.



«В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — добавил Володин.

