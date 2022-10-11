Володин: Киевский режим стал террористическим
Киевский режим превратился в террористический, а украинский народ стал заложником «нацистской политики» своих властей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту. Действия [президента Украины Владимира] Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики», — написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, украинский президент, отдающий приказы на совершение терактов, встал в один ряд с международными террористами, пишет Газета.ру. При этом поддерживающие Киев западные политики «спонсируют терроризм», считает председатель Госдумы.
«В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — добавил Володин.
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