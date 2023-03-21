Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что молдавский язык представляет собой важное явление в мировой истории.

Молдавская оппозиция оспорит переименование госязыка в румынский

Комментируя слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, который назвал молдавский язык созданной СССР искусственной конструкцией, она указала, что румынского дипломата «тоже никогда не было».

«Господина Богдана Ауреску тоже никогда не было, но ведь он был создан. Разве можно его теперь называть «искусственной конструкцией»?» - поинтересовалась Захарова.

Также она добавила, что молдавский язык старше румынского, и посоветовала ознакомиться с соответствующим постом на эту тему в её Telegram-канале.

Ранее парламент Молдавии одобрил поправки, позволяющие переименовать государственный язык из молдавского в румынский. Ауреску назвал это решение историческим, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:РумынияМолдавияМария Захарова

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