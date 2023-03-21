Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что молдавский язык представляет собой важное явление в мировой истории.
Комментируя слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, который назвал молдавский язык созданной СССР искусственной конструкцией, она указала, что румынского дипломата «тоже никогда не было».
«Господина Богдана Ауреску тоже никогда не было, но ведь он был создан. Разве можно его теперь называть «искусственной конструкцией»?» - поинтересовалась Захарова.
Также она добавила, что молдавский язык старше румынского, и посоветовала ознакомиться с соответствующим постом на эту тему в её Telegram-канале.
Ранее парламент Молдавии одобрил поправки, позволяющие переименовать государственный язык из молдавского в румынский. Ауреску назвал это решение историческим, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Адвокат: итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США
- Starlink запретил Украине использовать свои терминалы над новыми регионами России
- Британия отправит на Украину боеприпасы с обедненным ураном
- Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
- Украина объяснила «чёрной магией» успехи российских военных при сбитии беспилотников
- СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом
- Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»
- Песков заявил, что Путин проведет 22 марта несколько рабочих встреч
- Эксперт рассказал о росте оптовых и розничных цен на рис за год
- Росстат уточнил данные о численности населения России с учётом переписи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru