Захарова назвала ложью сообщения США о поставках в Россию снарядов из КНДР

Заявления Вашингтона о поставках боеприпасов из КНДР в Россию для нужд специальной военной операции являются ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По её словам, США просто придумали повод для введения очередных санкций против КНДР.