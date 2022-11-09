Захарова назвала ложью сообщения США о поставках в Россию снарядов из КНДР
Заявления Вашингтона о поставках боеприпасов из КНДР в Россию для нужд специальной военной операции являются ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По её словам, США просто придумали повод для введения очередных санкций против КНДР.
«Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было, да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца, еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», — подчеркнула Захарова.
2 ноября координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея в начале осени направила в Россию значительные партии артиллерийских снарядов. По сообщениям CNN, такие же данные есть и у американской разведки.
Ранее СМИ передавали, что КНДР отрицает поставки вооружений России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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