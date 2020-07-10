Захарова назвала иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран

Глава МИД Мария Захарова прокомментировала иск Нидерландов е Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, назвав его ударом по двусторонним отношениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Нидерланды подали иск против РФ «за ее роль» в крушении малазийского Boeing на территории Украины в 2014 году.

По словам Захаровой, Нидерланды изначально встали на путь «одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17». По ее мнению, все 6 лет расследования Нидерланды придерживались антироссийской логике.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в эфире НСН предложил, зачем власти Голландии решили судиться с властями России из-за сбитого в Донбассе Boeing-777.



