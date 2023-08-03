В Кремле опровергли слова о попытках сделать страны «зависимыми» от зерна из РФ

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что РФ предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их «зависимыми», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Песков не согласился с мнением главы евродипломатии, указав, что РФ была и остается надежным поставщиком и выполняет все свои обязательства.

«И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные ... санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться», — подчеркнул представитель Кремля.

