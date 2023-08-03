В Кремле опровергли слова о попытках сделать страны «зависимыми» от зерна из РФ
Россия не пытается сделать другие страны «зависимыми» от своего зерна и остается надежным поставщиком продовольствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что РФ предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их «зависимыми», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Песков не согласился с мнением главы евродипломатии, указав, что РФ была и остается надежным поставщиком и выполняет все свои обязательства.
«И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные ... санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться», — подчеркнул представитель Кремля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru