Во Франции высказались о необходимости подготовить ВВС страны к конфликту с Россией
Замначальника ВВС Франции Доминик Тардиф заявил о необходимости подготовить страну к вероятному конфликту с Россией. Об этом он рассказал в интервью Politico.
«Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год», — считает Тардиф.
По его словам, в случае возникновения напряженности на восточной границе блока французские пилоты окажутся на передовой. Тардиф пояснил, что у Прибалтики нет истребительной авиации, а Румыния обладает ограниченным потенциалом. В связи с этим странам Западной Европы следует подготовиться к возможному противостоянию.
Ранее постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз готовится к войне с Россией.
