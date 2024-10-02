Захарова назвала Борреля «змеей подколодной»

Глава евродипломатии Жозеп Боррель всегда был «наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Медведев назвал Шольца ничтожеством

В ходе брифинга она указала, что Боррель давно перешёл все границы «как политик, дипломат и общественный деятель», и «перестал быть ястребом».

«Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», — заключила Захарова.

Ранее Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатМИД РФЕвросоюзМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры