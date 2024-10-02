Захарова назвала Борреля «змеей подколодной»
Глава евродипломатии Жозеп Боррель всегда был «наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она указала, что Боррель давно перешёл все границы «как политик, дипломат и общественный деятель», и «перестал быть ястребом».
«Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», — заключила Захарова.
Ранее Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре, сообщает RT.
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