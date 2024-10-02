Захарова назвала Борреля «змеей подколодной»

В ходе брифинга она указала, что Боррель давно перешёл все границы «как политик, дипломат и общественный деятель», и «перестал быть ястребом».

«Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», — заключила Захарова.

Ранее Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре, сообщает RT.

