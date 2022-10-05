Захарова назвала безумной идею лишить Россию права вето в СБ ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае лишения России права вето, Совет безопасности ООН перестанет быть таковым, сообщает РИА Новости.
Во время заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?» она отметила, что сама идея уже говорит о безумии западных политиков.
«В своей антироссийской истерике они дошли до абсолютно безумного, и это ключевое слово - безумное, предложения лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН... Можно всё, просто тогда Совет безопасности не будет Советом безопасности ООН», - заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Захарова заявила, что Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не хватило смелости честно и объективно рассказать о преступлениях киевского режима, сообщает RT.
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