Захарова назвала безумной идею лишить Россию права вето в СБ ООН

Во время заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?» она отметила, что сама идея уже говорит о безумии западных политиков.

«В своей антироссийской истерике они дошли до абсолютно безумного, и это ключевое слово - безумное, предложения лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН... Можно всё, просто тогда Совет безопасности не будет Советом безопасности ООН», - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не хватило смелости честно и объективно рассказать о преступлениях киевского режима, сообщает RT.