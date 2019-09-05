Захарова нашла виновника неприглашения России в Польшу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за отказом Польши пригласить Россию на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны стоит НАТО.

Также она отметила, что прошедшие в Польше мероприятия представляют собой «колоссальный фейк», проведенный Западом в рамках информационной кампании по искажению исторической правды, сообщает РИА ФАН.