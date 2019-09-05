Захарова нашла виновника неприглашения России в Польшу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за отказом Польши пригласить Россию на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны стоит НАТО.
Также она отметила, что прошедшие в Польше мероприятия представляют собой «колоссальный фейк», проведенный Западом в рамках информационной кампании по искажению исторической правды, сообщает РИА ФАН.
Представитель МИД также посетовала, что СМИ ничего не смогли сделать с этой операцией НАТО по переписыванию истории.
«Средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать», - цитирует Захарову Газета.ру.
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