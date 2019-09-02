Милонов: Украина копирует Польшу. Тоже вечно что-то клянчит

Виталий Милонов: «То, что Польша вечно на кого-то обижается и от кого-то что-то требует, это мы уже давно изучили. Знаете, мне кажется, что Украина удачно копирует польский опыт. Тоже вечно у кого-то что-то клянчит и просит ей что-то ей вернуть. Вот такие новости про Польшу. Впрочем, они всегда такие», - констатировал он, общаясь с НСН.

