Милонов: Украина копирует Польшу. Тоже вечно что-то клянчит
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Российский лидер также отметил, что при решении вопросов устранения последствий паводка в Иркутской области возникает много волокиты и управленческих сбоев.
Виталий Милонов: «Это даже не то что волокита и управленческие сбои, это бессердечное и бессовестное отношение господина Юрия Кариха к людям. Которые и так уже настрадались. Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, что поправили этого человека», - поблагодарил Виталий Милонов в разговоре с НСН.
На первосентябрьском концерте в Челябинской области спели песни Лепса и Шнура
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Виталий Милонов: «Ну что же, новосинеглазовские чиновники! Ну подумайте вы своими мозгами, что вы детям-то ставите! Поставили бы «Зеленоглазое такси»!» - посоветовал он в эфире НСН.
Польша продолжит требовать от Германии репараций
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщил спикер польского Сената Станислав Карчевский.
Виталий Милонов: «То, что Польша вечно на кого-то обижается и от кого-то что-то требует, это мы уже давно изучили. Знаете, мне кажется, что Украина удачно копирует польский опыт. Тоже вечно у кого-то что-то клянчит и просит ей что-то ей вернуть. Вот такие новости про Польшу. Впрочем, они всегда такие», - констатировал он, общаясь с НСН.
В Госдуме задумались над созданием «общества нового типа»
В Госдуме решили провести исследование возможности применения новейших репродуктивных технологий в России для «создания общества нового типа». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Виталий Милонов: «Ну, честное слово, даже страшно становится! Что ж это за общество нового типа, созданное с помощью репродуктивных технологий? Надеюсь, Франкинштейна там делать не собираются?» - уточнил Виталий Милонов, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.