Президент Чехии предложил отключить Россию от SWIFT

«Россия напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил чешский лидер во время своего телеобращения к гражданам страны. Как передает РИА Новости, Земан выразил поддержку народу Украины и призвал к более жестким санкциям в отношении РФ, в том числе отключение от SWIFT.

Летальных санкций для России придумать будет невозможно, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН ранее в четверг.

