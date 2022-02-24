Президент Чехии предложил отключить Россию от SWIFT

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной платежной системы SWIFT из-за начала военной спецоперации на Украине.

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«Россия напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил чешский лидер во время своего телеобращения к гражданам страны. Как передает РИА Новости, Земан выразил поддержку народу Украины и призвал к более жестким санкциям в отношении РФ, в том числе отключение от SWIFT.

Летальных санкций для России придумать будет невозможно, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН ранее в четверг.

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Фото: hrad.cz
ТЕГИ:СанкцииМилош ЗеманЧехия
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