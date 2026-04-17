Клинический психолог объяснила, почему нужно откладывать деньги на похороны
Яна Булаева заявил НСН, что смерть – это тоже часть жизни, поэтому нормально брать ответственность за жизнь и за смерть.
Люди, которые откладывают деньги на похороны, являются зрелыми и адекватно оценивают старость и смерть, заявила клинический психолог Яна Булаева в пресс-центре НСН.
«Смерть – это тоже часть нашей жизни, нормально брать ответственность за жизнь и за смерть. Если мы посмотрим на пенсионеров, они очень любят покупать что-то для захоронения. Это означает, что они адекватно относятся к смерти и своему старению. Поэтому готовиться к смерти нужно, нужно про это говорить, у многих здесь страхи, но с этим можно работать. Есть страх откладывать на смерть, можно тогда обратиться к психологу, к церкви», - рассказала она.
Со своей стороны, член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев добавил, что не все готовы в итоге к похоронам.
«У людей не получается серьезно подготовиться. Чаще всего никто с финансовой точки зрения это не планирует. Я бы советовал подумать про завещание с обременением. Потому что за пять-десять лет спланировать что-то сложно, будут другие цены и так далее», - отметил он.
Граждане ошибочно думают, что кремация дешевле погребения, но сегодня это не так, заявила руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко в пресс-центре НСН.
