Лавров прибыл с визитом в Гвинею

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров заявил, что линия «стратегического поражения» России обречена на провал

С визита начинается поездка российского министра по Африке. В Конакри Лавров встретится с политическим руководством Гвинеи. Как отмечали в МИД, отношения России и Гвинеи носят дружественный характер, стороны активно поддерживают политический диалог.

Министр иностранных дел РФ посещал республику в 2013 году. Предыдущая поездка Лаврова по Африке завершилась в прошлом году, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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